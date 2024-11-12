محافظ بني سويف يتابع إجراءات حل مشكلات ومطالب المواطنين

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين يوم الأربعاء الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

أوضحت مها حميدة، مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة أنه بخصوص مطلب بعض أهالي قرية بني سليمان مركز بني سويف- بإقامة مطبات على وصلة الطريق الصحراوي الشرقي بزمام القرية حفاظًا على سلامة التلاميذ والمارة من المواطنين لوجود مصالح ومنشآت خدمية بالمنطقة، حيث قامت الهيئة العامة للطرق بالمعاينة على الطبيعة بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وتم الاتفاق على عمل مطب جديد بعد مدخل الحي الرابع من ناحية القرية، فيما وفرت الوحدة المحلية 10كشافات لتدعيم الإنارة بالطريق ليلًا.

وفيما يتعلق بشكوى إحدى المواطنات التي تعمل بمستشفى الحميات من سوء الحالة الإنشائية لبعض الأماكن الداخلية بالمستشفى، بحسب ما جاء بالشكوى، أفادت مديرية الصحة أنه تم استعجال رد الوزارة بشأن إدراج المستشفى في خطة العام الحالي للبدء في تطويره. فيما تم التنسيق مع الوحدة المحلية للمتابعة في عرض جميع مباني المستشفى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

أما بالنسبة لشكوى أحد سكان منطقة الشرطة العسكرية بمدينة بني سويف والمتضرر من وجود تسريب لمياه الصرف بالمساكن، أفادت شركة المياه والصرف الصحي بتقرير مصور، يوضح أن شبكات الانحدار بمنطقة مساكن الشرطة العسكرية، تعمل بحالة جيدة ولا يوجد تسريبات، وفي حالة وجود إنسداد بالشبكات يتوجه فريق الصيانة على الفور إلى المنطقة، كما يتم تنفيذ خطط تطهير وقائية دورية للشبكات لضمان انتظام وسلامة التشغيل.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ بمراجعة موقف التراخيص والتعديات بالإدارة الهندسية بالفشن وفحص شكوى مواطن من قرية الفنت الشرقية من وجود مخالفة لخط التنظيم ببناء سور مخالف ولم يتم تنفيذ الإجراءات حيالها، حيث أفادت إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة أنه تم تشكيل لجنة لهذا الغرض وما زالت تباشر عملها، وسوف تقوم بإعداد تقرير مفصل فور انتهاء عملها.