ورشة عمل لتنمية المهارات بمركز النيل للإعلام بالسويس

عقد بمركز النيل للإعلام بالسويس ورشة عمل حول تنمية مهارات الأطفال وتشجيعهم على الابداع والاهتمام بصحتهم ، اليوم الأحد، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات في إطار دعم الهيئة العامة للاستعلامات للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال عقد لقاءات جماهيرية تستمر حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٤ تنفذها قطاع الإعلام الداخلي عبر مراكزة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية لتوعية المواطنين والتي تنفذ تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع.

حاضر في ورشة العمل الدكتور أحمد سعيد زيدان رئيس قسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة السويس واحمد عبد الكريم اخصائي الصحة النفسية بالسويس.

وافتتحت ماجدة عشماوى الورشة بأن الأطفال هم مستقبل المجتمعات ويمثلون الامل فى بناء أجيال أكثر وعيا وابداعا وصحة وان الاهتمام بتنمية مهارات الأطفال وتشجيعهم على الإبداع مع التركيز على الحفاظ على صحتهم يعد حجر الزاوية لبناء مستقبل مستدام.

وتحدث دكتور أحد زيدان حول تنمية المهارات الأساسية للأطفال المهارات الحركية والمهارات اللغوية والمهارات الاجتماعية والعاطفية.

وأشار زيدان إلى تشجيع الأطفال على الابداع من خلال البيئة المحفزة للإبداع والحرية فى التعبير واستخدام أسلوب التعلم باللعب وأيضا الاهتمام بصحة الأطفال من خلال الصحة الجسدية والتغذية السليمة وممارسة النشاط البدنى والصحة النفسية من خلال دعم الطفل عاطفيا وتقليل الضغوط والتعليم العاطفى.

ونوه زيدان إلى استراتيجيات لمساعدة الآباء والمربين منها التشجيع الإيجابى والمشاركة النشطة والتعلم المستمر.

كما تحدث أحمد عبد الكريم إن من أهم العوامل المؤثرة فى تكوين الشخصية وتشكيل الوعي للأبناء فى المراحل الأولى من إكتساب وتكوين الشخصية هى النماذج البشرية التى تمثل مصدر إعجاب و اهتمام من الأطفال.

وأشار الى مدى تأثر الأطفال بالنماذج الإيجابية الحسنة والتى يجب أن يضع الأطفال أولوية اهتمامهم نحوها لما يحققون من نجاحات وقيمة وفائدة للمجتمع ككل.

وتم عمل ورشة عمل للطلاب حول نماذج للقدوة والتأثير الإيجابى وذكر على سبيل المثال الدكتور أحمد زويل والدكتور مصطفي مشرفة والإمام محمد متولى الشعراوى رحمة الله عليهم جميعآ .. وتحدث بعض الطلاب عن نموذج المؤثر فى أفكارهم وهو الدكتور مجدى يعقوب ورغبة الكثيرين منهم فى أن يدرسوا مجال الطب ومنهم من تحدث عن اللاعب المصري محمد صلاح كنموذج مشرف.

وفى نهاية الورشة تم عمل خطة نموذج قدوة .. تتمثل فى ثلاثة محاور وهى المحور الأخلاقى والسلوكى والمحور الدراسي والمحور البحثى والعملى ووضع تصور لعمل نموذج النجاح والقدوة فى كل محور وبدأ بالمحور الأخلاقى السلوكي وهو رسولنا الكريم لما كان لدية من مكارم الأخلاق فى التعامل مع الأمور ونصح الطلاب بالقراءة فى السيرة النبوية.