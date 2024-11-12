النيابة تباشر التحقيق في اتهام حداد بسرقة الهواتف في العجوزة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام حداد بسرقة الهواتف المحمولة وبيعها بالإشراك مع مالك محل صيانة محمول.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل "حداد" له معلومات جنائية، وتخصص فى سرقة الهواتف المحمولة، عن طريق أسلوب المغافلة.

وقال المتهم، خلال التحقيقات، إنه اعتاد السرقة بذات الأسلوب، و ارتكب 7 وقائع، و اتفق مع مالك محل صيانة محمول على التخلص من المسروقات.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، و جددها قاضى المعارضات 15 يوما.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة العجوزة عدة بلاغات من المواطنين مفادها تعرضهم لسرقة هواتفهم المحمولة بدائرة القسم.

وبعمل التحريات تبين قيام حداد بارتكاب تلك الوقائع، و بإعداد الأكمنة اللزمة تم ضبطه واعترف بارتكاب الوقائع، و التخلص منها وبيعها لدى عميله "مالك محل صيانة محمول".

