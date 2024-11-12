جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة دينية بعنوان "دور الأسرة في بناء الوطن"

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإدارة الجامعة وبالتعاون مع الأزهر الشريف، ندوة دينية بعنوان" دور الأسرة في بناء الوطن" والتي أُقيمت في رحاب كلية الطب البيطري ضمن البرنامج التثقيفي القوافل الدعوية والإرشاد الديني.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الانسان المصري) انطلاقا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" وتحت رعاية فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري، والدكتور سمير الشاذلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود موسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، وتنفيذ ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات البيئة بالجامعة.

جاء ذلك في إطار التعاون بين جامعة كفر الشيخ والازهر الشريف، ومن منطلق الدور الرائد الذي تقوم به الدولة المصرية في الاهتمام بقضايا الشباب ونشر الوعي الديني وتثقيف المجتمع والحفاظ على الاسرة المصرية.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الى ان الهدف من تلك الندوات هو تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، ونشر الوعي المجتمعي والأسري، وتقوية بنيان الأسرة المصرية وزيادة تماسكها وترابطها، وتوعية طلبة الجامعة بأهم القضايا المجتمعية المعاصرة، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها، من أجل الحفاظ على مجتمع آمن وأجيال قوية قادرة على دفع قاطرة التنمية والتقدم، والحفاظ على أبنائنا من الوقوع ضحايا لأفكار التطرف والإلحاد، والتي تستهدف التأثير على هويتهم وانتماءاتهم.

ومن جانبها أكدت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تنظم حملات وندوات وبرامج التوعية والإرشاد الديني، نظرا لأهميتها ومالها من تأثير على استقرار المجتمع المصري، من خلال التعريف بالدين الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدي فئة الشباب، تماشياً مع ما توليه الدولة من اهتمام بمثل هذه القوافل؛ لحماية الأسرة المصرية والمجتمع من المؤثرات والأفكار الخارجية.

وحاضر الندوة الشيخ هانى محمد إبراهيم حسين مدير التوجيه بمنطقة وعظ كفر الشيخ، والذي تناول مفهوم الإلحاد، وأسباب الإلحاد. كما تناول الشيخ أحمد رفعت أبو الفتوح واعظ عام بمنطقة وعظ كفر الشيخ، خطورة الإلحاد وكيفية علاجه، وتم تخصيص جزء من الندوة لاسئلة الطلبة وتمت الإجابة عنها.

وتأتي أهمية هذه الندوات في بناء الشخصية الوطنية وتعزيز الانتماء، وكيفية مواجهة حيل المشككين في الدين والمغالين في مفاهيمه، وتعزيز الهوية الوطنية والفكرية وآليات فهم النص الديني.