ختام فعاليات البرنامج الموحد لتأهيل أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ

اختتمت جامعة كفر الشيخ فعاليات البرنامج التدريبى لتأهيل أعضاء هيئة التدريس المتقدمين لشغل منصب عميد كلية/ معهد والذي نظمه المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة، اليوم الثلاثاء الموافق 12/11/2024، برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور طارق عبدالرحمن المدير التنفيذي للمركز.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الي ان البرنامج استهدف إعداد وتأهيل القيادات الجامعية بالمهارات اللازمة لممارسة الإدارة الجامعية مما يسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة في ضوء رؤية مصر٢٠٣٠.

ومن جانبه، أشار الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث رئيس مجلس إدارة المركز، الي أن البرنامج التدريبي تم تنفيذه في الفترة من السبت ٩/١١ الي الثلاثاء ١٢/ ١١/ ٢٠٢٤، وتضمن ١١ جلسة تدريبية تناولت مختلف جوانب العملية القيادية والإدارية، بهدف تطوير قدرات المشاركين علي التخطيط الاستراتيجي وحل المشكلات واتخاذ القرارات والتطوير المؤسسي والجوانب المالية والإدارية والقضايا القومية ومكافحة الفساد والجوانب القانونية بالجامعات وغيرها من الموضوعات.