غدًا.. قافلة طبية ضمن "بداية" بالشيخ زويد

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء عن تواجد قافلة بداية الطبية المجانية للكشف وتقديم العلاج لأهالي مركز ومدينة الشيخ زويد اعتبار من الأربعاء 13 /11 /2024، ولمدة يومان وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بداية .

وأوضح الدكتور احمد حسانين منسق القوافل العلاجية ان تعليمات الدكتور أحمد بدر بتفعيل دور إدارة القوافل بمديرية الصحة لخدمة المواطن بالأماكن البعيدة بالقري والتجمعات

وَأوضح ان القافلة تضم التخصصات الطبية التالية:

- أمراض الباطنة- طب الأطفال- النساء والولادة والجلدية

وأشار إلي استمرار انطلاق القوافل الطبية لتحقيق الهدف بتوفير الكشف والعلاج والفحوصات والتحاليل الطبية للمواطنين بأماكن سكنهم بالأحياء والتجمعات والقرى على مستوى المحافظة مجانا بالكامل.