رئيس جامعة المنوفية يتفقد انتظام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية بزيارة تفقدية لجامعة المنوفية الأهلية لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.

وكان فى استقباله الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور إبراهيم هاشم عميد القطاع الهندسى، والدكتور أشرف بلبع عميد القطاع الطبى، والمحاسب محمد سعيد أمين عام جامعة المنوفية الأهلية، ومديرى ومنسقى البرامج بكليات الجامعة.

فى مستهل الزيارة اجتمع رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة بالعمداء ومديرى البرامج لمتابعة انتظام الدراسة بكليات الجامعة التى بلغ عددها حتى الآن 10 كليات وتضم 17 برنامجا تعليميا مميزا، مؤكدا أن جامعة المنوفية الأهلية أصبحت من الجامعات المتميزة على مستوى الجامعات وتحظى بإشادة على كافة المستويات، وتسعى لتحقيق الهدف المنشود من إنشائها فى ظل دعم القيادة السياسية واستراتيجية تطوير التعليم الجامعى، لتقديم تعليم جامعى متطور يواكب متطلبات التطور التكنولوجي على المستوى الإقليمى والعالمي، وتأهيل خريجين قادرين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتفقد رئيس الجامعة لجان الامتحانات للتأكد من تطبيق كافة القواعد والضوابط العامة لإجراء الاختبارات سواء الورقية أو الإلكترونية، حيث أشاد بانتظام الاختبارات الإلكترونية بمعامل الجامعة، واستيعاب أكثر من 7000 طالب وطالبة، وتواجد الملاحظين والمراقبين قبل بدء الاختبارات بوقت كاف والتأكيد على مراجعة بيانات كل طالب بالإضافة إلى تهيئة الجو المناسب للطلاب داخل اللجان وجلوس كل طالب فى المكان المخصص له طبقا للقوائم المعلنة مسبقا، وتواجد فريق الدعم الفنى والتقنى لحل أى مشاكل تطرأ، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.

وتوجهت الدكتورة نانسى أسعد بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لدعمه الدائم لكافة فعاليات الجامعة، وقدمت تقريرا تفصيلىيا عن العملية التعليمية وأعمال الإمتحانات.