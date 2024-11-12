أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع محافظ الغربية خطط مواجهة التحديات المجتمعية والفكرية

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي باللواء عماد أشرف الجندي، محافظ الغربية، لبحث سبل تكثيف التعاون المشترك لتغطية الاحتياجات الدعوية للمحافظة، وتكثيف العمل الدعوي بها، ومناقشة خطط المواجهة الفعالة للقضايا المجتمعية والفكرية التي تمس الجمهور بمختلف فئاته الفكرية والعمرية، وخاصة الشباب.

في بداية اللقاء رحّب السيد المحافظ بالأمين العام؛ مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل قطاعات الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في المحافظة على القيم الأخلاقية والمجتمعية التي يتميز بها المجتمع المصري، مشيرًا إلى أهمية الثقافة والمعرفة الدينية الوسطية التي يتميز بها الأزهر الشريف في تربية النشء، خاصة في ظل ما نعانيه من انتشار الأفكار الوافدة عبر الفضاء الإلكتروني.

فيما قال الأمين العام إن المجمع حريص على أداء دوره المجتمعي بالتعاون مع مؤسسات وهيئات الدولة لنشر معاني السماحة واليسر والتعاون بين أفراد المجتمع، فالجميع يقع عليه دور كبير ومسئولية عظيمة للإسهام في بناء هذا الوطن خاصة البناء الفكري والأخلاقي، مشيرًا إلى أن وعاظ وواعظات الأزهر الشريف يعملون على أرض الواقع من خلال التواصل الفعال مع الجماهير في مختلف أماكن تواجدهم؛ إضافة إلى لجان الفتوى المنتشرة في مراكز ومدن المحافظة.

أضاف الجندي أن خطة العمل الدعوية داخل المحافظات تستهدف تحقيق التواصل الفعّال مع جميع فئات المجتمع في مختلف أماكن تواجدهم، وخاصة الشباب داخل المدارس والمعاهد والجامعات لترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكية، والتحذير من الأفكار الشاذة والمضللة.