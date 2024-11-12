الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق برنامج التوجيه والتطوير الوظيفي للأفراد ذوي الهمم

أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة "برنامج التوجيه والتطوير الوظيفي للأفراد ذوي الهمم" بهدف توفير فرص عمل وتدريب لهم ورفع مهاراتهم. يمنح البرنامج- الذي يستمر لمدة عام- المرشحين فرصة اكتساب الخبرة المهنية في مختلف الوظائف داخل الجامعة وتطوير مهاراتهم التقنية والشخصية. ومن خلال البرنامج ستساعد الجامعة المشاركين في إعداد سيرتهم الذاتية وتقديم مراجع لأصحاب العمل المحتملين في مصر بعد انقضاء العام.

ونوهت الجامعة أنه قد تتاح الفرصة لبعض الأفراد للاستمرار في الجامعة إذا كانت هناك وظائف شاغرة مناسبة لهم. وفي هذا الصدد يقول الدكتور أحمد دلّال: "يعكس هذا البرنامج التزام الجامعة بتعزيز المجتمعات القائمة على التعلم المتنوع والشامل والمتاح. فمن خلال توفير التطوير المهني للأشخاص ذوي الهمم، فإننا نثري الحرم الجامعي ونقوم بدورنا في إتاحة الفرص لمجموعة متنوعة من المواهب. إن من مسؤوليتنا أن نكون قدوة ونأمل أن نخلق نموذجاً للآخرين في مصر والمنطقة."

ستعمل الجامعة الأمريكية بالقاهرة أيضًا على تأسيس شراكات مع الوزارات المصرية والمنظمات غير الحكومية لتطوير مهارات الأشخاص ذوي الهمم وتقديم التدريب أثناء العمل في مجالات مثل إتقان اللغة الإنجليزية، وتطوير تكنولوجيا المعلومات، ومهارات التواصل والمهارات الشخصية للمساهمة بفعالية في القوى العاملة المحلية. سيتم اختيار المرشحين من خلال قنوات مختلفة بعد استيفاء معايير الاختيار الخاصة بالبرنامج، كما سيتم تكليف المشاركين في وظائف مختلفة بالجامعة وفقًا لمؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم المهنية.



تقول سارة رفعت، نائب رئيس الجامعة المشارك للموارد البشرية: "يمنح هذا البرنامج الأشخاص ذوي الهمم الفرصة لتطوير مهاراتهم المهنية في الجامعة وإعدادهم للنجاح في مسيرتهم المهنية من خلال برنامج تدريبي منظم وتدريب عملي". وأضافت: "نحن نقدر المساهمات الفريدة لكل فرد حيث يسهم هذا البرنامج في تحقيق التنوع في المواهب لدينا ويكسر الحواجز لخلق قوة عاملة قوية تعكس ثراء المجتمع المصري."



