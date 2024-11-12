ads
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق برنامج التوجيه والتطوير الوظيفي للأفراد ذوي الهمم

رئيس الجامعة الأمريكية
رئيس الجامعة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة "برنامج التوجيه والتطوير الوظيفي للأفراد ذوي الهمم" بهدف توفير فرص عمل وتدريب لهم ورفع مهاراتهم. يمنح البرنامج- الذي يستمر لمدة عام- المرشحين فرصة اكتساب الخبرة المهنية في مختلف الوظائف داخل الجامعة وتطوير مهاراتهم التقنية والشخصية. ومن خلال البرنامج ستساعد الجامعة المشاركين في إعداد سيرتهم الذاتية وتقديم مراجع لأصحاب العمل المحتملين في مصر بعد انقضاء العام.

 ونوهت الجامعة أنه قد تتاح الفرصة لبعض الأفراد للاستمرار في الجامعة إذا كانت هناك وظائف شاغرة مناسبة لهم. وفي هذا الصدد يقول الدكتور أحمد دلّال: "يعكس هذا البرنامج التزام الجامعة بتعزيز المجتمعات القائمة على التعلم المتنوع والشامل والمتاح. فمن خلال توفير التطوير المهني للأشخاص ذوي الهمم، فإننا نثري الحرم الجامعي ونقوم بدورنا في إتاحة الفرص لمجموعة متنوعة من المواهب. إن من مسؤوليتنا أن نكون قدوة ونأمل أن نخلق نموذجاً للآخرين في مصر والمنطقة." 
ستعمل الجامعة الأمريكية بالقاهرة أيضًا على تأسيس شراكات مع الوزارات المصرية والمنظمات غير الحكومية لتطوير مهارات الأشخاص ذوي الهمم وتقديم التدريب أثناء العمل في مجالات مثل إتقان اللغة الإنجليزية، وتطوير تكنولوجيا المعلومات، ومهارات التواصل والمهارات الشخصية للمساهمة بفعالية في القوى العاملة المحلية. سيتم اختيار المرشحين من خلال قنوات مختلفة بعد استيفاء معايير الاختيار الخاصة بالبرنامج، كما سيتم تكليف المشاركين في وظائف مختلفة بالجامعة وفقًا لمؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم المهنية.

تقول سارة رفعت، نائب رئيس الجامعة المشارك للموارد البشرية: "يمنح هذا البرنامج الأشخاص ذوي الهمم الفرصة لتطوير مهاراتهم المهنية في الجامعة وإعدادهم للنجاح في مسيرتهم المهنية من خلال برنامج تدريبي منظم وتدريب عملي". وأضافت: "نحن نقدر المساهمات الفريدة لكل فرد حيث يسهم هذا البرنامج في تحقيق التنوع في المواهب لدينا ويكسر الحواجز لخلق قوة عاملة قوية تعكس ثراء المجتمع المصري."

 

IMG-20241112-WA0256
IMG-20241112-WA0256
الامريكية بالقاهرة الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجامعة الامريكية المهارات الشخصية المنظمات غير الحكومية برنامج تدريبي تكنولوجيا المعلومات جامعة الأمريكية للموارد البشرية وظائف شاغرة