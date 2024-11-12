إنشاء المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية بسمسطا ببني سويف

شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، الجلسة التشاورية لدراسة وتقييم الأثر البيئي لمشروع إنشاء المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية، والمزمع تنفيذه، بالتعاون بين المحافظة ومشروع دعم وزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية.

حضر الجلسة، د.عطفت فرحات رئيس الفرع الإقليميى لجهاز شؤون البيئة، د.أسماء سامي مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة، د. حسين عبد المجيد النجار، استشاري إعداد دراسات تقويم الأثر البيئي، أشرف إبراهيم ،نائب رئيس مدينة سمسطا، بالإضافة إلى مديري إدارات التعاون الدولي، التخطيط العمراني ،المكتب الفني ووحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وعدد من المصنعين والمصدرين للنباتات الطبية والعطرية بمركزسمسطا.

ناقش نائب المحافظ الدراسة المقدمة لتقييم الأثر البيئي للمشروع بما يتوافق مع القوانين واللوائح البيئية، المزمع تنفيذه على أكثر من 12 ألف م بالظهير الصحراوي بمدينة سمسطا الجديدة، حيث تم تقديم نظرة عامة وشاملة للمشروع، أهدافه، مكوناته، مراحله ، مع استعراض متطلبات المشروع من البنية التحتية الأساسية مثل ، شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وآليات التعامل مع المخلفات خلال فترة الإنشاء وبعد التشغيل، وباقي تفاصيل انشاء وتنفيذ المشروع.

كما استمع نائب المحافظ لآراء واستفسارات المصنعين والمصدرين، حيث تمت مناقشة التحديات التي يواجهونها والمنتجات المطلوبة في الأسواق، بجانب طرح تطبيق الزراعة التعاقدية بين المزارعين والمصنعين لتحقيق الاستدامة ، و المفاضلة بين طرق التجفيف الشمسي والصناعي للنباتات ، حيث أسفرت الجلسة التشاورية عن حزمة من التوصيات، من بينها الالتزام بالاشتراطات البيئية المذكورة، مع التوصية بالموافقة على إنشاء مشروع المركز المتكامل لخدمات النباتات الطبية والعطرية، نظرا لأهميته في الدفع بجهود تنمية والنهوض بقطاع النباتات الطبية والعطرية.