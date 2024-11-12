محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم لقاءً جماهيرياً بديوان عام المحافظة للاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين، وقد حضر اللقاء 346 مواطناً من كافة المراكز والأحياء بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات والجهات التنفيذية.

وتنوعت طلبات المواطنين خلال اللقاء، حيث شملت طلبات للعلاج على نفقة الدولة، وطلبات للتنقل، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات لمساعدات عاجلة، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، كما طالب عدد من المواطنين بتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على فيزا تكافل وكرامة، وطلبات أخرى متنوعة.

وأكد محافظ سوهاج، أهمية هذه اللقاءات الجماهيرية في تعزيز سبل التواصل المباشر مع المواطنين، قائلاً: "نحرص على الاستماع إلى هموم وشكاوى المواطنين والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز من جودة حياته"، مشيرا إلى أن جميع الشكاوى يتم دراستها بشكل دقيق، و اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.