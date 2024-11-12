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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الكهرباء تتعاقد مع "سيمنس" لتوريد وتركيب محولات التغذية للقطار السريع والخط الرابع للمترو

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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وقعت المهندسة مني رزق  رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عقد مع  شركة سيمنس للصناعات مصر توريد وتركيب واختبار أجهزة الاتصالات التي تعمل عبر الألياف الضوئية لكل  من محطات الجر الكهربائي للقطار السريع المرحلة الأولي - الخط الأخضر “العين السخنة- العالمين- مرسي مطروح” وكذلك محطات التغذية المقابلة لها ومحطة محولات مترو  الخط الرابع جهد ٢٢٠ ك. ف والمحطات المقابلة  لها بشبكة اتصالات التحكم القومي التابع  لمنطقة  كهرباء القاهرة ومنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة واستقرار الكهرباء.

الشركة المصرية لنقل الكهرباء سيمنس للصناعات