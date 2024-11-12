الكهرباء تتعاقد مع "سيمنس" لتوريد وتركيب محولات التغذية للقطار السريع والخط الرابع للمترو

وقعت المهندسة مني رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عقد مع شركة سيمنس للصناعات مصر توريد وتركيب واختبار أجهزة الاتصالات التي تعمل عبر الألياف الضوئية لكل من محطات الجر الكهربائي للقطار السريع المرحلة الأولي - الخط الأخضر “العين السخنة- العالمين- مرسي مطروح” وكذلك محطات التغذية المقابلة لها ومحطة محولات مترو الخط الرابع جهد ٢٢٠ ك. ف والمحطات المقابلة لها بشبكة اتصالات التحكم القومي التابع لمنطقة كهرباء القاهرة ومنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة واستقرار الكهرباء.