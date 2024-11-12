محافظ كفر الشيخ يتابع توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2024 - 03:51 م

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بشارع صبري القاضي غرب مدينة كفر الشيخ، لمتابعة توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بالأسعار المخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعقيد علاء جاويش، قائد منافذ جهاز مستقبل مصر بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

واطلع محافظ كفر الشيخ، على كافة السلع المعروضة بالمنفذ من بينها الأرز والزيت والسكر والمكرونة واللحوم والأسماك، وتعرف على أسعار السلع والمواد الغذائية.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى عددًا من المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم، موجهًا بفحص جميع طلبات الأهالي، والتواصل الميداني المستمر معهم، وحل كافة مشاكلهم، وتذليل جميع العقبات التي تواجههم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في جميع المرافق بالمحافظة، فيما أعرب أهالي محافظ كفر الشيخ، عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة، واهتمامها ببحث مطالبهم، والعمل على الاستجابة الفورية لاحتياجاتهم.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن رضاء المواطن عن جودة السلع الغذائية، من أولى أولوياته، لافتًا إلى متابعة الحملات اليومية بمشاركة الجهات المعنية، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، وتوفيرها بأسعار مخفضة، وضمان حصول المواطنين على السلع بالأسعار المخفضة والجودة المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوفير حياة كريمة لهم.

وكلف محافظ كفر الشيخ، كافة الجهات المعنية، والوحدات المحلية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بشن الحملات التموينية والمرور الميداني على المحال التجارية والأسواق ومنافذ البيع بشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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