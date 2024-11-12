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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يسيطر على مباراة البنك الأهلي وبيراميدز في دوري الكرة النسائية

فريق بيراميدز لكرة
فريق بيراميدز لكرة القدم النسائية
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انتهى منذ قليل الشوط الاول من مباراة البنك الأهلي وبيراميدز المقامة على ملعب الأمن المركزي طريق الصحراوي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز للكرة النسائية.

حيث سيطر على المباراة حتى الآن التعادل السلبي بين الفريقين، رغم محاولة الفريقين السيطرة على الكرة وإحراز الاهداف كلاً في شباك الآخر.

ويدخل البنك الأهلى المباراة فى المركز الثانى برصيد 15 نقطة جمعها من 5 مباريات خاضها حتى الآن، نجح في تحقيق الفوز في كل مبارياته، والتى كان آخرها الفوز على إنبى برباعية نظيفة.

بينما يدخل فريق بيراميدز فى المركز السابع فى ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، حيث فاز فى 3 لقاءات وخسر لقاء وحيد.

البنك الأهلي بيراميدز الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز للكرة النسائية كرة النسائية