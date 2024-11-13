لحرية التنقل وأمن المواطنين.. خدمات جديدة ومتطورة في مترو الإسكندرية

تنتظر عروس البحر المتوسط ثمار التطور التكنولوجي عندما يحين موعد تشغيل أحدث وسائل النقل الذكي الصديقة للبيئة بمحافظة الإسكندرية؛ لتوفير الراحة والأمان بجانب السرعة، من خلال تضمين آليات تستخدم لأول مرة في مترو أنفاق، وهو المشروع المنفذ بأيدٍ مصرية.

الهيئة القومية للأنفاق بدأت تنفيذ الملامح الأولية لمشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، والذي سيحل مشكلة الازدحام التي تعيشها المحافظة في الوقت الحالي، بسبب توقف قطار أبو قير، حيث كان يوفر وسيلة مواصلات تربط شرق المحافظة بغربها، في طريق طويل وسريع.

وينتظر أهالي المحافظة أن يُصبر هذا المشروع النور، والذي يعمل بشكل إلكتروني، لتسهيل التنقل بين المحطات وسرعة وصول الركاب بشكل أكثر أمان وسلامة.

أخر تطورات مترو الإسكندرية أبو قير - محطة مصر

حول أخر التطورات التي وصل إليها مترو الإسكندرية، هي تنفيذ ما يصل من 20% من الأعمال الخاصة بالمشروع، وذلك بالتنسيق الكامل مع الشركات العاملة في المشروع، والذي ساهمت وبشكل كبير في توفير الكثير من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأهالي الإسكندرية.

فمع رصف الطرق التي كانت أماكن مخصصة لقطبان خط أبو قير القديم، وبناء العديد من الأعمدة المخصصة لخط المترو الجديد، وتجميع وصب الكمرات الخاصة بمسار المشروع، بدأت ملامح المحطات في الظهور كما هو متبع في خطوط المترو الخاص بأمبابة ومترو جامعة القاهرة.

وتركيب الكمرات بالتنسيق مع أجهزة المحافظة لمنع حدوث أي شلل للحركة المرورية، وضمان انتظام الحركة بمختلف الأماكن، مؤكدة أن أعمال التركيب تتم تحت إشراف هندسي كامل.

تكنولوجيا حديثة في مترو الاسكندرية

ومن جانبها أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن مشروع المترو الإسكندرية يعتبر نقلة نوعية كبيرة داخل المحافظة، فهو سوف يجمع بين النسق الحضاري والبيئة الحضارية التراثية الخاصة بكل محطة وبين التكنولوجيا الحديثة في حرية التنقل والأمان للمواطن السكندري، مع توفير جميع الخدمات لمختلف الفئات كذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من خلال تنفيذ مصاعد كهربائية وسلالم متحركة بالمحطات.

وأكملت الهيئة موضحة أن المشروع سيكتمل الخدمة مع وسائل النقل الأخرى، وسيوفر خدمات نقل تفوق تمامًا التي كان قطار أبوقير يوفرها، مؤكدة على وجود جداول زمنية محددة لجميع أعمال تنفيذ المشروع.

وكشفت الهيئة القومية للأنفاق، أنه لأول مرة سيتم تنفيذ خدمة جديدة في محطات مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، وهي عبارة عن تركيب بوابات «سكرين دورز» بأرصفة محطات مترو أبوقير، وهذه البوابات يتم تنفيذها للمرة الأولى في مشروعات المترو في مصر، ومن المقرر أن تسهم في زيادة معدلات الأمان والسلامة الركاب.