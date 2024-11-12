رئيس غرفة القاهرة يشارك في النسخة الأولى لمؤتمر تنمية الموارد المعدنية في إفريقيا

شارك أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في المؤتمر الأول لتنمية الموارد المعدنية في إفريقيا والذي إقيم تحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للشؤون الصناعية ووزير النقل والصناعة ويُعقد من 11 إلى 13 نوفمبر الحالي تحت شعار ، تعزيز تنمية الثروة المعدنية والمحتوى المحلي والقيمة المضافة لتحقيق أجندة التنمية في إفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، بالإضافة إلى رؤية التعدين في إفريقيا (AMV).

واكد أيمن العشري ان المؤتمر يستهدف زيادة التجارة البينية بين الدول الافريقية وزيادة القيمة المضافة في قطاع التعدين وتعزيز التعاون في التنمية المستدامة والابتكار ومزيدا من جذب الاستثمارات في قطاع التعدين في القارة الافريقية كما انه يستهدف تحقيق الرؤية الافريقية في قطاع التعدين.

وأكد "العشري" علي أهمية هذا المؤتمر حيث إنه يشارك فيه عدد كبير من الشركاء في قطاع التعدين من مختلف دول القارة الافريقية لمناقشة استراتيجية هذه الصناعة في افريقيا في ظل الثروات المعدنية التي تتمتع بها الدول الافريقية.

وأشاد رئيس غرفة القاهرة بالمؤتمر في نسخته الاولي متوقعا ان يكون له نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة مما يؤدي الي تنظيم نسخ جديدة منه خلال السنوات القادمة ويكون داعما بقوة لصناعة التعدين في افريقيا.

ونظم المؤتمر مجلس الأعمال الإفريقي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي و الوكالة الإفريقية للتنمية AUDA-NEPAD ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ويشارك في المؤتمر وفود من كافة أنحاء القارة الإفريقية يمثلون الحكومات والوزارات المعنية من القارة الإفريقية والقطاع الخاص الإفريقي ومجالس أعمال التكتلات الاقتصادية الإفريقية مثل مجلس أعمال الكوميسا و مجلس أعمال الجنوب الإفريقي واتحاد الغرف التجارية الإفريقية لشرق افريقيا و اتحاد الغرف التجارية لغرب افريقيا و اتحاد الصناعات الإفريقي و اتحاد الغرف التجارية الإفريقية واتحادات التعدين الإفريقية .

ويستهدف المؤتمر وضع خارطة طريق للتصنيع وإضافة القيمة للثروة المعدنية في افريقيا وعرض الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين والمعادن الخضراء والتنمية المعدنية مما يتمشى مع رؤيه مصر ۲۰۳۰ في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية في مجال تنميه الصناعة والثروة المعدنية وزيادة القيمة المضافة للثروة المعدنية الإفريقية و تصدير الخبرة العلمية المصرية وعرض الخريطة الاستثمارية لتنميه الثروة المعدنية وعرض تجربة مصر الرائدة في الاستثمار في الثروة المعدنية و الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وإبراز الدور الرائد لمصر علي الساحة الإفريقية و تطوير وتنميه قطاع التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية و اللوجستيات في القارة الإفريقية كما يهدف المؤتمر الي وضع استراتيجيات لخلق فرص عمل للعاملين في مجال التعدين والتمكين الاقتصادي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة في مجال التعدين وخاصة المرأة والشباب ، كما يهدف المؤتمر الي إبراز الدور الرائد لمصر علي الساحة الإفريقية والشراكات مع الوكالات والمؤسسات الإفريقية لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار ودعم وتطوير وتنميه قطاع التعدين و الطاقة المتجددة.