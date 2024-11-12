محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لعدد من المدن

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، المخططات التفصيلية لمدينة تمى الامديد وقرية منشأة صبري أبو علم التابعة لرئاسة المركز بقرية الجعافرة بمركز ميت سلسيل، وقرى كفر الخوازم، وميت الكرما، منشأة البدوي مركز طلخا، وقرية كفر الشراقوة مركز أجا، وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها

وبذلك يصل إجمالي ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية استراتيجية على مستوى محافظة الدقهلية الى 479 مخططا تفصيليا و استراتيجيا جديدا ومعدلا.

وقال المحافظ، إن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية واحكام القانون 119 لسنة 2008.

وقالت المهندسة مها صبري، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الإقليمي بطنطا وهيئة عمليات القوات المسلحة وجميع الأجهزة المختصة.