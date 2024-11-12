رئيس وزراء التشيك يبحث مع ترامب الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط

بحث رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، هاتفيا، مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وأكد فيالا - حسبما نقل راديو "براغ"، اليوم /الثلاثاء/ - أن الهدف المشترك هو الحفاظ على العلاقات بين التشيك والولايات المتحدة، على الرغم من تغيير الإدارة ومواصلة تعزيز هذه العلاقات لصالح مواطني البلدين، معربا عن خالص تهنئته لترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت مؤخرا في الولايات المتحدة.

يذكر أن رئيس وزراء التشيك كان قد التقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في أبريل الماضي، ووصف اجتماعهما بأنه "شهادة على الحالة الممتازة للعلاقات بين براغ وواشنطن".