توفير 23 ألف طبق بيض بأسعار مخفضة في كفر الشيخ

قال اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إنه تم توفير 23 ألف طبق بيض مائدة بأسعار مخفضة للمواطنين، وتم تفقد سيارات التوزيع بمنافذ جهاز مستقبل مصر.

وأضاف، أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعقيد علاء جاويش، قائد منافذ جهاز مستقبل مصر بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم إتاحة 23 ألف طبق بيض مائدة بأسعار مخفضة للمواطنين بـ7 منافذ بالمحافظة كمرحلة أولى بسعر 150 جنيهًا للطبق، مقارنة بسعر 160 جنيه في السوق، وهم ماركت جهاز مستقبل مصر بشارع صبري القاضي، بغرب مدينة كفر الشيخ، وماركت جهاز مستقبل مصر ببيلا بجوار بنزيون، وماركت جهاز مستقبل مصر ببلطيم - الموقف الشرقي، ومنفذ جهاز مستقبل مصر بسخا أمام الحماية المدنية بسخا، ومنفذ جهاز مستقبل مصر أمام مسجد الخياط بشرق مدينة كفر الشيخ، ومنفذ جهاز مستقبل مصر بدسوق بجوار كنيسة دسوق، منفذ جهاز مستقبل مصر بمطوبس بجوار مجلس مدينة مطوبس.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق لضمان وصول السلع للمواطنين بالجودة والأسعار المعلنة، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مثل هذه المبادرات لتخفيف الأعباء عن الأسر وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.

أكد محافظ كفر الشيخ على أهمية التعاون المستمر مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في دعم استقرار الأسواق والتخفيف من حدة الأعباء المعيشية.

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