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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كانوا عايشين في خيمة.. محافظ الدقهلية يكلف بتوفير مسكن لأسرة بلا مأوى

محافظ الدقهلية يكلف
محافظ الدقهلية يكلف بتوفير مسكن لاسرة بلا مأوى
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كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي فريق التدخل السريع بتوفير الحماية الاجتماعية لأسرة "بلا مأوى" متواجدة بمنطقة أبو الليل بمدينة المنصورة، وذلك عقب قيام حملة بإزالة كيانات تجميع الخردة واكتشاف وجود أسرة داخل خيمة بلا مأوى
ووجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلحاق الأبناء بمراحلها التعليمية المختلفة في المدارس الحكومية.

وقام رئيس حي غرب بالتنسيق مع التضامن الإجتماعي والتوجه لمكان تواجد الأسرة في مكان مهجور بمنطة ابو الليل بالمنصورة، وبدراسة الحالة تبين أن محل ميلاد الأسرة هو محافظة سوهاج وجاءت للإقامة منذ فترة بإحدى قرى المحافظة وتتكون من الجد وابنته التي توفى زوجها وتركها مع أربع بنات.

وقامت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن بتنفيذ تكليفات محافظ الدقهلية واتخاذ اللازم وتقديم الدعم الكامل للأسرة من مستلزمات وقامت بتجهيز شقة سكنية لإقامتهم بإحدى قرى مركز المنصورة، وتجهيزها بما تحتاجه من أثاث ومن وسائل الاستضافة والإعاشة، مع متابعة الحالة بصفة دورية، وتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة.

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محافظ الدقهلية يشكل لجنة لرفع كيانات تجميع الخردة من شوارع المنصورة

أسرة بلا مأوى التضامن الاجتماعي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مديرية التضامن الاجتماعى وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التضامن الدقهلية