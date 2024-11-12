جلسة نقاشية مع صناع فيلم «رحلة 404» ضمن عروض موسم الجوائز بكاليفورنيا

تستضيف جمعية هوليوود للفيلم العربي بالشراكة مع مهرجان آسيا العالمي للأفلام، عرض فيلم «رحلة 404» وذلك يوم الأحد الموافق 24 من نوفمبر الجاري، ضمن عروض موسم الجوائز الذي تستضيفه الجمعية للعام الثاني على التوالي.

يعقب عرض الفيلم الذي يقام في لوك سينما جلينديل بكاليفورنيا، جلسة لمناقشة الضيوف الحاضرين من صناعه وهم: النجمة منى زكي والمنتج السينمائي محمد حفظي والمخرج السينمائي هاني خليفة.

فيلم «رحلة 404» يمثل مصر رسميًا في مسابقة الأوسكار العالمية، شارك في العديد من المهرجانات وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج هاني خليفة بالدورة الـ 13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وجائزة أفضل ممثلة لمنى زكي عن دورها، بينما حصل على جائزة أفضل فيلم مصري في الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وكان فيلم افتتاح فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي في دورته الثالثة، كما عرض خارج المسابقة في الدورة الـ 24 لمهرجان روتردام للفيلم العربي.

حقق فيلم «رحلة 404» العديد من الأرقام القياسية حيث حصل على تقييم 7.9 من 10 على موقع IMDB أحد أهم المواقع التي تهتم بشئون السينما والأفلام في العالم، من خلال آراء الجمهور من مصر والسعودية والكويت وأمريكا وبريطانيا، بينما حصل على تقييم 3.6 من 5 في موقع LetterBoxd وهو موقع يشرف عليه عشاق السينما في نيوزيلندا، والذي نشر عليه عدد كبير من الجمهور آراء إيجابية عن الفيلم، بالإضافة إلى الإشادة النقدية التي يحصل عليها الفيلم من النقاد في كل الدول التي عرض بها حتى الآن.

فيلم «رحلة 404» بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف منهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج مشترك بين محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركتي فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي، كما يشارك بالإنتاج مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.

تدور أحداث فيلم «رحلة 404» حول شخصية "غادة" التي تواجه حالة طارئة وتحتاج إلى مبلغ كبير من المال، قبل أيام من السفر إلى مكة لأداء فريضة الحج، وفي تلك الرحلة تخوض "غادة" سلسلة من الأحداث تكشف عن ماضيها الملوث.