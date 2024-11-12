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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ثروة إيلون ماسك ترتفع 70 مليار دولار منذ فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية

ماسك
ماسك
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قفزت ثروة الملياردير الأميركي إيلون ماسك بنحو 70 مليار دولار منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية الأسبوع الماضي.
ووفق منصة (سي إن بي سي) الأمريكية، فإن معظم المكاسب في ثروة ماسك تأتي من حيازته في شركة (تسلا)، وجاءت تلك المكاسب خلال أربع جلسات فقط، إذ ارتفع سهم الشركة المنتجة للسيارات الكهربائية 39% لتتجاوز القيمة السوقية للشركة حاجز تريليون دولار.
ووصلت ثروة ماسك عند مستويات 320 مليار دولار، وهو مستوى أعلى بنحو 90 مليار دولار من ثروة مؤسس أوراكل لاري إليسون، الذي يحل في المركز الثاني، وفقا لتقديرات مجلة "فوربس" الأمريكية.
وقدم رئيس شركة (تسلا) دعما للولايات المتأرجحة، كما استخدم منصة (إكس) لتقديم دعم متكرر لترامب على مدار حملته الانتخابية.
 

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