رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة، وذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي سعي جامعة بنها لاعتماد كلياتها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لافتا إلى الاستمرار في تقديم الدعم الفني وتنظيم زيارات للمحاكاة بجميع كليات الجامعة وتأهيلها للاعتماد المؤسسي والبرامجي تبعاً لطبيعة كل كلية وعدد برامجها.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن إدارة منظومة ضمان الجودة بجامعة بنها تعمل على المساهمة في الارتقاء المستمر بجودة العمليات الأكاديمية والبحثية والإدارية والمشاركة المجتمعية في ضوء معاييرالاعتماد، وبما يحقق ميزة تنافسية لمخرجات الجامعة ويحقق رسالتها وأهدافها.

من جانبه قال الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة أن مجلس الإدارة ناقش موقف البرامج التي تقدمت للاعتماد وعرض خطة التقدم للاعتماد للعام الأكاديمي 2024/2025، واحصائية المشروعات التى تقدمت إلى وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى، وعرض المشروعات التي تقدمت بها الكليات للاعتماد الدولي أو لهيئةABET، بالإضافة إلى خطة الدعم الفني والزيارات والبرامج المتقدمة للاعتماد ،وعرض البرامج التدريبية المقترحة والمقدمة من الهيئة لضمان جودة الاعتماد لأعضاء هيئة التدريس.

كما ناقش الاجتماع أيضا التقرير المجمع لزيارات الكنترولات للكليات خلال الفصل الدراسي الأول والثاني للعام الماضي، وعرض مشاركة المركز ممثلا عن الجامعات الحكومية في المبادرة الإفريقية لتنسيق ضمان الجودة والاعتماد بالقارة الإفريقية.