انتهاء فعاليات المؤتمر السنوي للأمراض الجلدية بكفر الشيخ

أنتهت، فعاليات المؤتمر السنوي السابع، للأمراض الجلديه بكفرالشيخ، برعايةالجمعية المصرية للأمراض الجلدية التناسلية، والذي عُقد على مدار اليومين الماضيين، بقاعة المؤتمرات بمستشفى كفرالشيخ العام، برئاسة الدكتور مصطفي أبوزيد،برعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، ، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وبإشراف الدكتور حسين عبدالرازق مدير مستشفي كفر الشيخ العام.

وناقش المؤتمر، كيفية العمل على رفع كفاءة ومهارة أطباء الأمراض الجلدية بمحافظه كفرالشيخ و بمحافظات الدلتا مواكبه التطور الدولي في التدخلات الخاصة بالأمراض الجلدية وتدريب الأطباء من خلال ورش عمل متطورة علي مدار يومين متتاليين.

وقال الدكتور حسين عبدالرازق مدير عام المستشفى، أن المؤتمر خلص إلى عدة توصيات، أبرزها ، التدريب المستمر بإقامة ورش العمل، والمحاضرات لشباب أطباء الأمراض الجلدية من خلال الأساتذة بمختلف جامعات مصر، وذلك تحت رعاية الجمعية المصرية للأمراض الجلدية بما يعود بالنفع علي المريض المصرى.

وتم إعتماد المستشفي العام بكفرالشيخ، كمركز تدريبي للجمعية المصرية للأمراض الجلديه لمحافظات الوجه البحرى، وإشراف الجمعية المصرية للأمراض الجلدية علي إقامه ورش العمل والكورسات التدريبية، لرفع كفاءة ومهارة طبيب الأمراض الجلدية بكفرالشيخ وجميع محافظات الوجه البحري.

ترأس المؤتمر د. لمياء عبداللطيف إستشاري الأمراض الجلدية ورئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفى كفرالشيخ العام سكرتير المؤتمر ، ود.احمد فاروق إستشاري الأمراض الجلديه وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمراض الجلدية التناسلية،وذلك بحضور د. احمد نوفل أستاذ الأمراض الجلدية بطب الزقازيق ورئيس الانتراكتف ديرماتولوجي بورد، ود. لواء طبيب ماجد الشيخ أستاذ الأمراض الجلدية بالأكاديمية الطبية العسكرية ورئيس درمابلانت بورد ، ود. ساميه عصمت رئيس قسم الجلديه بطب القاهره، ود. نجوي علوان أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية السابق بطب طنطا، ود. نهي عزت أستاذ و رئيس قسم الجلدية بطب الفيوم ، ود. اشرف حمزه استاذ ورئيس قسم الجلدية السابق بطب الأسكندرية، ود. أحمد صادق مدير مستشفي الحوض المرصود بالقاهرة، ود. ياسمين توفيق أستاذ الجلدية بطب أسيوط ، ود. أسامه الشابوري

و د. إبراهيم فوده أساتذة الجلدية بطب الأزهر بدمياط، وأكثر من ٤٠ أستاذ وأستشاري من مختلف جامعات مصر ومستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة .

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