5 ديسمبر المقبل.. عبير نعمة تحيي حفلًا غنائيًا في الكويت

تستعد النجمة اللبنانية عبير نعمة، لإحياء حفل غنائي جديد يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل ضمن فعاليات موسم حديقة الشهيد الثقافي الذي يقام في الكويت.

ويقام حفل عبير نعمة على المسرح المفتوح، ويستمتع الجمهور خلاله بباقة من أشهر أغاني نعمة التي يتفاعل معها، إلى جانب الأغاني الطربية التي تتميز وتحرص على تقديمها في حفلاتها.

أحدث أغاني عبير نعمة

يشار إلى أن عبير نعمة طرحت مؤخرا على موقع الفيديوهات "يوتيوب" أغنية "لعندو بروح" من كلمات وألحان نبيل الخوري، وتوزيع وميكس وماستر سليمان دميان، وتسجيل إيلي بربر في إستوديو هادي شرارة، وإنتاج شركة "Universal Music MENA"، وتمّ تصوير الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المُخرج نديم حبيقة.