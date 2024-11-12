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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التدريب على رصد الآثار الجانبية للتطعيمات ومنظومة الـvigiflow بشمال سيناء

ادارة الطب الوقائي
ادارة الطب الوقائي بضحة شمال سيناء
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أكد الدكتور أسامة سالم مدير عام الطب الوقائي ووكيل مديرية الصحة بشمال سيناء، أن فريق من وزارة الصحة يضم كل من الدكتور محمد قابيل بالبرنامج الموسع للتطعيمات بوزارة الصحة واسلام زهران مراقب البرنامج الموسع للتطعيمات بوزارة الصحة بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المصرية ورعاية الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء قام بتدريب الفريق الوقائي على الآثار الجانبية بعد التطعيم ومنظومة الـvigiflow وطرق التعامل معها

وقال الدكتور أسامة، أنه من المهم المعرفة بأنه حتى اليوم، لم يتم إثبات وجود علاقة بين التطعيمات وبين حدوث أضرار دائمة، باستثناء بعض الحالات النادرة جدًا. وغالبا لايوجد آثار جانبية للتطعيمات غير المعتادة كاحمرار للجلد او ارتفاع الي درجة الحرارة

َاوضحت الدكتور أميرة خلوصي مدير مكافحة الأمراض المعدية والتطعيمات بالمديرية، أن موضوع اجتماع اليوم مع مسؤلي التطعيمات على مستوى المحافظة عن الآثار الجانبية للتطعيمات من قبل فريق وزارة الصحة

وقالت الدكتورة أميرة، إنه يجب معرفة الآثار المحتملة والاستعداد لها، وهي غالبًا ما تكون اعراض خفيفة وتزول خلال فترة قصيرة.

وأشارت إلى قيام فريق وزارة الصحة بتدريب الفريق الوقائي على الآثار الجانبية بعد التطعيم ومنظومة ال vigiflow وهي الأداة المستخدمة لجمع وتحليل البيانات والتى تتناسب مع جمع البيانات الميدانية وتعتمد على النموذج القياسي لمنظمة الصحة العالمية

جاء ذلك بحضور محمد عبد المطلب مراقب عام الاوبئة مديرية الصحة وعصام عبد الفتاح مراقب الترصد وفريق مديرية الصحة والإدارات الصحية.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة والسكان خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء منظمة الصحة العالمية وزير الصحة والسكان شمال سيناء