برلماني يرفض امتناع الإدارة الزراعية عن صرف الكيماوى للمزارعين بقنا

تقدم خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الحكومة ووزير الزراعة، بشأن امتناع الإدارة الزراعية عن صرف الكيماوى للمزارعين في جميع مراكز محافظة قنا تحديداً مراكز فرشوط وابوتشت ونجع حمادي، وذلك عملاً بحكم المادة 134 من الدستور، والمادتين 212 و213 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وكشف خالد أبو نحول، أن مراكز فرشوط وابوتشت ونجع حمادي في محافظة قنا تواجه مشكلة جدية تتمثل في امتناع الإدارة الزراعية عن صرف الكيماوى للمزارعين، مما يؤثر بشكل كبير على إنتاجيتهم وربما يؤدي إلى تدهور البيئة الزراعية في المراكز.

وأكد «أبو نحول»، رغم توافر الأسمدة داخل مخازن الجمعيات الزراعية بنجع حمادي، وبعد دفع المزارعين ما عليهم من التزامات مالية، لكنهم لم يحصلوا عليها، مما يعيق استدامة الزراعة في المنطقة، ومما يسبب ضررا بالغا للاهالى ويتسبب فى اتلاف المحاصيل.

وبناءً عليه، طالب عضو مجلس النواب، وزير الزراعة بضرورة حل أزمة السماد والكيماوي للمزارعين بنجع حمادي حتى لا تتلف المحاصيل.