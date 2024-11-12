وزير الدفاع الإسرائيلي: لا وقف لإطلاق النار أو هدنة في لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو "هدنة" في لبنان، حيث يستمر ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين وسط الهجمات الإسرائيلية في جميع أنحاء البلاد.

وقال يسرائيل كاتس خلال اجتماع لمنتدى الدفاع العام، إن الهجمات الإسرائيلية "يجب أن تستمر من أجل إضعاف قدرات حزب الله وتحقيق ثمار النصر".

وأضاف، في لبنان لن يكون هناك وقف لإطلاق النار ولن يكون هناك هدنة وسنستمر في ضرب حزب الله بكل قوتنا حتى تحقيق أهداف الحرب، مؤكدًا أن حزب الله يجب أن ينزع سلاحه وينسحب شمال نهر الليطاني.

واستشهد العشرات في الضربات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، بما في ذلك ما لا يقل عن 14 شخصا استشهدوا في غارة على قرية عين يعقوب النائية في الشمال.



وقالت السلطات المحلية، إنه لم يتم إصدار أي تحذير قبل الإضراب الذي بدأ مساء الإثنين.