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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال طبقة الأساس لعملية توسعة ورصف جسر الصليبة بشبرامنت

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التوسعة والتطوير بطريق جسر الصليبة بنطاق مركز أبو النمرس تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق بداية من طريق المريوطية الي طريق الترعة الشبرامنتية بطول ٣ كم وذلك لأستيعاب الحركة المرورية المتوقعة بذلك القطاع الحيوي ، وجاء ذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وجه نائب المحافظ بتذليل جميع العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير مشددا علي الألتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة بالتنسيق مع شركات المرافق وذلك لبدء أعمال رصف الطريق لتحقيق الأنسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري وتسهيل حركة المرور علي الطريق رافق نائب المحافظ السادة زينهم ادريس رئيس مركز أبو النمرس
ونجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة و محمد الراوي مدير شبكات وسط الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة ومسؤلي شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والمصرية للاتصالات والري والصرف المغطي والشركات المنفذة للأعمال. 

نائب محافظ الجيزة نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال طبقة الأساس عملية توسعة ورصف جسر الصليبة بشبرامنت مركز أبوالنمرس رصف الطريق