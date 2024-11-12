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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 6 فلسطينيين في غارة لمسيرة إسرائيلية وسط غزة

قصف غزة
قصف غزة
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استشهد 6 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف لطائرة إسرائيلية بدون طيار على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقالت طواقم الإسعاف إنها نقلت ستة جثث وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وكان قد استشهد شخص وأصيب 20 آخرون، في قصف منفصل لطائرة مسيرة على حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، استقبل مستشفى العودة ثلاثة جثث و11 جريحاً بعد قصف منزل في مخيم الجديد غرب النصيرات.

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