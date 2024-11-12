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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء البريطاني يبحث قضايا المناخ مع مديرة صندوق النقد الدولي

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
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بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا تحديات المناخ والعلاقة بين المملكة المتحدة وصندوق النقد الدولي وسبل تعزيز التعاونية الثنائي.
وقال ستارمر- خلال اجتماع عقده ستارمر اليوم /الثلاثاء/ مع جورجيفا، على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) في باكو- إن تنمية الاقتصاد هي مهمته الأولى، وأن الميزانية الأخيرة كانت تتعلق بإصلاح الأسس لتحقيق الوعد الخاص بالتغيير بعد سنوات من الركود.
وتحدث ستارمر وجورجيفا، بحسب بيان نشرعلى الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، عن تحديات المناخ.. مؤكدا مجددا على أهمية توفير تمويل خاص لمعالجة حجم المشكلة.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني التزامه بالتعاون المستمر لدعم النمو العالمي، بما في ذلك في مجال الطاقة النظيفة والاستثمار المتجدد.
 

رئيس الوزراء البريطاني COP29 صندوق النقد الدولي