مستشفى العريش العام تفتح الأمل في وجه مرضى الأورام بشمالية سيناء

فتحت مستشفى العريش العام الامل في وجه مرضى الاورام بمحافظة شمالية سيناء في إطار السياسة العامة للدولة وتخفيفاً عن أهالينا مرضى الاورام بالمحافظة وقد تم اجراء عدد (٢) عملية جراحية ذات المهارة و شديدة الخطورة برعاية الدكتورة احمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء وتضمنت هذه العمليات العملية الاولى اجراء عملية جراحية لاستئصال ورم بالكبد لحالة تبلغ من العمر ٦٣ عام .

والعملية الثانية تم اجراء عملية جراحية لاستئصال الرحم واستئصال جزء من الأمعاء والمستقيم وعمل تحويل مسار لحالة تبلغ من العمر ٤٧ عام.

وتابع الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام الحالات حتى دخولهم العمليات والانتهاء من إجراء العمليات بنجاح وبعد تحسن الحالات وخروجهم .

وأشاد وكيل صحة شمال سيناء بجهود الفريق الطبي المشارك بالعمليات المكون من دكتور مرسي محمد مرسي أستاذ و استشاري الجراحة العامة جامعة الزقازيق والدكتور أحمد خالد عبداللطيف استشاري الجراحة العامة جامعة الزقازيق والدكتور حسام مجدي محمد اخصائي جراحة الأورام بمستشفى العريش العام و طاقم التخدير المكون من الدكتور سامي أنور استشاري و رئيس قسم التخدير ورئيس قسم العمليات، والدكتورة مروه ربيع مدرس واستشاري التخدير جامعة المنصورة وطاقم التمريض المكون شادي ممدوح ورحمه عبدالعزيز وفرح الامير ودينا اسماعيل برئاسة اسمهان محمد شرف تمريض قسم العمليات ويعد هذا الإنجاز نتيجة مثمرة لبروتوكول تعاون الجامعات المصرية والمستشفيات والمعاهد التعليمية.