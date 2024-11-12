منح المتقاعسين عن سداد أقساط تقنين الأراضي بالجيزة مهلة أخيرة

قال المركز الإعلامي بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعا للمواطنين على سداد مستحقات الدولة من (مقدمات تعاقد، واقساط بيعات، وحق انتفاع) وغيرها من الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة.

وأضاف المركز الإعلامي خلال بيان له، أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وافق بتاريخ 9 / 11 / 2024 على تخفيض نسبة مقدم التعاقد لتصبح 15 % وتطبق على كافة الحالات التي لم يتم التعاقد معها حتى تاريخه والباقي يسدد على اقساط سنوية بعائد 7 % وفقا للقواعد المقررة ويسرى ذلك لمدة 45 يوما.

وأضاف البيان، منح كافة المتقاعسين عن سداد أقساط البيعات مهلة 45 يوما لسداد تلك الأقساط مضافا اليها الفوائدة المقررة قانونا بواقع 7 % عن المدة من تاريخ سداد نسبه مقدم التعاقد وحتى تاريخ السداد مع إعفائهم من غرامه التأخير، على أن تنتهي مدة التخفيض والإعفاء من غرامات التأخير في 24 / 12 / 2024.