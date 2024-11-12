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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

التضخم في الهند عند أعلى مستوى في 14 شهرا

التضخم في الهند
التضخم في الهند
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قفزت معدلات التضخم في الهند إلى أعلى مستوى في 14 شهرًا، ليتجاوز الحد الأعلى لهدف البنك المركزي، مما يمنحه سببا إضافيا لتأخير خفض أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات وزارة الإحصاء اليوم /الثلاثاء / أن مؤشر أسعار المستهلك قفز بنسبة 6.21% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى من الارتفاع بنسبة 5.9% الذي توقعه خبراء الاقتصاد في استطلاع لوكالة بلومبرج.
وارتفع التضخم بنسبة 5.49% في سبتمبر، كما ارتفعت سندات الهند القياسية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 6.83%، بعد ارتفاعها بنحو 3 نقاط أساس في التعاملات السابقة.
وتوقع البنك المركزي فى الهند أن يظل التضخم مرتفعًا في أكتوبر إلى حد كبير لأسباب إحصائية وأسعار المواد الغذائية المتقلبة.
 

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