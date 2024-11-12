"كاس" ترفض دعوى نادي النجوم ضد بيراميدز

أصدرت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" حكما برفض الدعوى التي تقدم بها نادي النجوم ضد نادي بيراميدز إلى اتحاد الكرة المصري والتي يطالب فيها بسحب الترخيص الممنوح للنادي من قبل لجنة التراخيص بالاتحاد من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومطالبة الكاف باستبعاد النادي من البطولة.

وأكدت المحكمة في حكمها، أن طلب نادي النجوم من اتحاد الكرة غير قانوني ومخالف للوائح وأمرت برفض الطلب وإزالته تماما من اتحاد الكرة المصري لعدم قانونيته.

وأصدرت المحكمة كذلك في ذات الحكم، قرارها بتغريم نادي النجوم مبلغا ماليا تدفع لنادي بيراميدز قيمة مساهمة في تكاليف الدعوى القضائية طبقا لما تنص عليه اللوائح .

وبناء عليه أصبح من حق نادي بيراميدز المطالبة بإيقاف القيد لنادي النجوم حال عدم تسديدهم للغرامة في موعد أقصاه ١٠ أيام من إرسال الخطاب.