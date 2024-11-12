تعرف على موعد أولي جلسات محاكمة عمرو دياب بقضية الشاب المصفوع

حددت جهات التحقيق، جلسة الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، لنظر أولي جلسات محاكمة الفنان عمرو دياب، بـقضية الشاب الذي صفعه عمرو دياب خلال إحيائه حفل زفاف.



صفع عمرو دياب لشاب

وقال الشاب المصفوع، إنه “تفاجأ برد فعل الهضبة عمرو دياب، بقيامه بصفعه على وجهه حال محاولته التقاط صورة سليفي معه خلال قيامه بالغناء في حفل الزفاف، ولم يتوقع أن يحدث ذلك لا سيما أن أي فنان يتحمل قيام المعجبين بطلب التصوير معه”.

وأضاف الشاب: “بعد ما ضربني حسيت إني تعرضت للإهانة، ونزلت المكان؛ لأن شكلي بقى وحش أمام كل الحضور، ولما الفيديو اتنشر على السوشيال ميديا قررت آخد حقي بالقانون”، مستطردا: "لازم يعوضني عن الإهانة ويعتذر لي".

قضية الفنان عمرو دياب

وحرر محامي الفنان عمرو دياب، محضرا في قسم شرطة التجمع الأول ضد شخص لقيامه بقرصه ومضايقته في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

أزمة الفنان عمرو دياب بدأت مع شاب حاول التقاط صورة سيلفي معه، أعقب ذلك قيام الهضبة عمرو دياب بتوجيه صفعة له على وجهه، وعقب انتشار مقطع فيديو وثق الواقعة تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع الشاب، وأصبح الأمر بين مؤيد للفنان عمرو دياب، أو معارض لفكرة قيام الشاب المصفوع بازعاج الهضبة وجذبه من الظهر.

القبض على لص سرق فيلا نجل شقيق عمرو دياب



وفي وقت تلقى قسم شرطة بدر بلاغًا من عمرو عماد نجل شقيق المطرب عمرو دياب، مفاده باكتشافه سرقة فيلته بكمبوند شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين سرقة خاتم ألماظ وجنيه ذهب و250 دولار.

وقام رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحديد المتهم وضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة، والتي أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات.