إعلام إسرائيلي: الجيش فتح معبر كيسوفيم لإدخال المساعدات لغزة

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر فتح معبر مساعدات إضافي إلى غزة، قبل الموعد النهائي الذي فرضته الولايات المتحدة لتحسين الظروف الإنسانية للفلسطينيين في القطاع الذي مزقته الحرب.



لكن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وثماني منظمات إنسانية قالت إن المساعدات التي تصل إلى القطاع الذي يعاني بالفعل من أزمة إنسانية خطيرة ليست كافية.



وقال جيش الاحتلال، إنه فتح معبر كيسوفيم، الثلاثاء، "في إطار الجهود والالتزام بزيادة حجم وطرق المساعدات إلى قطاع غزة".



وقال الجيش في بيان مشترك مع وكالة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية، إنه تم تسليم "الغذاء والمياه والإمدادات الطبية ومعدات المأوى" إلى وسط وجنوب قطاع غزة.