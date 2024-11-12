"القومي للمرأة" يشكر النيابة العامة والإدارية و"الداخلية" لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد طبيبة أمراض النساء

أدان المجلس القومي للمرأة الفيديو المسيئ لطبيبة أمراض النساء والتوليد والتى قامت ببثه على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تفشى من خلاله أسرار مريضاتها وتسيء الى نساء مصر .

وأكد المجلس أن هذا الفيديو يشكل اساءة واضحة الى نساء مصر والى المجتمع بشكل عام ، كما يؤكد على أن مافعلته الطبيبة تحت شعار التوعية المجتمعية هو فى الواقع انتهاكًا صارخًا لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة وإثارة للرأي العام.

وفى هذا السياق يتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير الى كل من النيابة العامة ووزارة الداخلية وهيئة النيابة الادارية لسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كل فيما يخصه وهو ما يؤدى الى حفظ الأمن وسلامة واستقرار المجتمع.

كما يتقدم المجلس أيضًا بخالص الشكر والتقدير الى نقابة الأطباء لإعلانها فتح التحقيق مع الطبيبة المذكورة ، مشيدًا بهذه الخطوة الهامة التى تساهم فى الحفاظ على آداب وأخلاقيات ممارسة المهنة والسمو بها ، وتشكل حائط صد ضد تكرار مثل هذه الأفعال المشينة.

وأكد المجلس رفضه التام لاى اساءة للمرأة المصرية، وأنه لن يتهاون فى الدفاع عن المرأة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوقها.