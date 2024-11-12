طالب بجامعة مصر للمعلوماتية يشارك ضمن وفد المفاوضين الشباب بمؤتمر المناخ cop29

يشارك الطالب عمر أبو رية، المقيد بكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، ضمن وفد المفاوضين الشباب المصريين أعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ، وهو الوفد الرسمي المصري المشارك في بمؤتمر المناخ cop29 الذي سيعقد في مدينة باكو باذربيجان.

وتعد هذه المشاركة هي الثانية علي التوالي التي تشارك فيها مصر بوفد المفاوضات الشبابي ضمن وفد تفاوضي رسمي برئاسة وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة البيئة وبشراكة مع منظمة الامم المتحدة بمصر.

وهنأ مجلس جامعة مصر للمعلوماتية، الطالب عمر أبو رية، على إختياره رسمياً من قبل الدولة للمشاركة الرسمية ضمن وفد المفاوضين الشباب في cop29.

وأعربت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، عن سعادتها باختيار اللجنة الوطنية للشباب والمناخ للطالب عمر أبو رية المقيد بكلية تكنولوجيا الأعمال للمشاركة ضمن وفد مصر الرسمي للمفاوضين الشباب في قمة المناخ cop29. ولافتت إلى أن هذا الإختيار يعكس حرص جامعة مصر للمعلوماتية على تنمية قدرات طلابها في كافة المجال والتي من بينها البيئة والمناخ، وذلك بالإضافة لحثهم على تبني المبادرات التي تساهم في دعم جهود مصر في هذا الصدد.

وأكد الدكتور أحمد حمد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً لتمكين الشباب للمشاركة بأفكار وإجراءات فعالة لمكافحة تغير المناخ، مع إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة تغير المناخ، فضلاً عن تطوير مهارات الطلاب وربطها بالعلم وصياغة السياسات ليصبحوا قادرين على تحمل قيادة المستقبل.

وأوضح "حمد" أن مشاركة الطلاب في هذه الفعاليات يعد فرصة فريدة لهم للانخراط في أعماق مفاوضات cop29، بما يمنحهم فهما عميقا للدور الحيوي الذي يلعبونه في تشكيل مستقبلهم البيئي والمناخي.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.