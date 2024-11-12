"بحوث الصحة الحيوانية" ينظم 17 ندوة إرشادية في 8 محافظات

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعامله الفرعية، سلسلة من الندوات الإرشادية البيطرية في مختلف قرى محافظات الجمهورية، شملت 8 محافظات هي: الوادي الجديد، الشرقية، أسيوط، مرسى مطروح، دمياط، الإسكندرية، سوهاج، والمنصورة.

وقد تم تنظيم هذه الندوات بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، والمراكز الإرشادية، والإرشاد الزراعي، والمدارس، وجمعية تنمية الريف المصري، والمجلس القومي للمرأة.

وركزت الندوات على أهمية الأمن الحيوي في مزارع الحيوانات للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة مما يؤدي إلى منع انتشار الأمراض المعدية بين الحيوانات والإنسان، والحد من التلوث البيئي الناتج عن مخلفات المزارع.

وتم التاكيد على التخلص الآمن من مخلفات المزارع بعد المعالجة لمنع تلوث المياه الجوفية والتربة، وانتشار الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض، ويمنع خطر انتشار الروائح الكريهة التي تؤثر سلباً على جودة الحياة في المناطق المحيطة بالمزارع.

استهدفت هذه الندوات توعية شباب الخريجين، ومربي الماشية والأغنام والدواجن، وربات البيوت، وطلبة الجامعات والمدارس، حيث شارك فيها أكثر من 479 فرد من الفئات المستهدفة، في 17 قرية وأسواق الطيور الحية.

تناولت الندوات نشر الوعي بأهمية الرعاية الصحية للحيوانات، وتقديم الأساليب العلمية الحديثة للوقاية من الأمراض الحيوانية، وتزويد المربين والمزارعين بالمعرفة اللازمة لتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض.