حقيقة رحيل كولر عن الأهلي ورد مفاجئ من وكيل أعماله

أثارت الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن تلقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عروضا خليجية الرحيل عن القلعة الحمراء حالة من الجدل داخل إدارة الأهلي خاصة وأن الفريق مقبل على منافسات وارتباطات مهمة في الفترة المقبلة.

ويتمسك مسئولو النادي الأهلي باستمرار مارسيل كولر حتى انتهاء تعاقده في صيف 2026 بعدما جدد المدير الفني عقده لمدة عامين في الصيف الماضي.

وكانت تقارير صحفية عربية كشفت مؤخرا، أن المدير الفني السويسري تلقى عروضا من بعض الأندية السعودية التي ترغب في التعاقد معه.

وتحدث مسئولو النادي الأهلي مع مارسيل كولر، الذي يقضي إجازة حاليا في سويسرا، للاستفسار عن وجود عروض عربية في الفترة الحالية.

وذكرت مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر أبلغ إدارة الأهلي أنه ملتزم بتعاقده ولا توجد اي عروض وفي حال تلقى عروضا سيخبر الإدارة بالأمر.

وأضاف المصدر، أن إدارة النادي الأهلي تواصلت أيضا مع دينو لامبرتي وكيل أعمال مارسيل كولر حول العروض الخليجية المدير الفني وأكد "لامبرتي" إنه من الطبيعي حدوث استفسارات من بعض الأندية حول مستقبل المدير الفني السويسري، خاصة أن مارسيل مدرب كبير، ويقود فريق بحجم الأهلي ولكن في النهاية نحن ملتزمون بالتعاقد الرسمي.

ويعود السويسري مارسيل كولر من بلاده نهاية الأسبوع الجاري استعداد لقيادة التدريبات بعد الإجازة لمدة أسبوع التي منحتها للاعبين في ظل توقف المسابقات بسبب الأجندة الدولية.