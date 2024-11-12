ندوة إرشادية عن طرق تنظيم وترتيب منتجات اللحوم والألبان فى الثلاجات بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الإقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيراً إلى أهمية عقد الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل ، كذلك التعريف بالمعاملات الزراعية للمزارعين لرفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إنه في إطار خطة التدريب الشهرية البيطرية قيام المديرية بالإشتراك مع إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بتنفيذ ندوة إرشادية عن طرق تنظيم وترتيب منتجات اللحوم والالبان فى الثلاجات بحضور كلا من الدكتورة مى عبد السلام السيد و الدكتورة لبنى كمال محمد بمديرية الطب البيطرى بالزقازيق.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أنه خلال الندوة تم مناقشة طريقة التسوق الآمنة خصوصا المجمدات لعدم حدوث التلوث كذلك معرفة الحد الآمن لدرجات الحرارة والتبريد لكل نوع طعام وذلك بهدف توعية المواطنين بالطرق الصحيحة لشراء المواد الغذائية بما يضمن سلامة الأغذية وتعزيز ثقة المستهلك في الغذاء المتداول كما تم مناقشة طرق الممارسات الصحيحة للتسوق خلال شراء المنتجات الغذائية والحفاظ عليها وحمايتها من التلف نتيجة السلوكيات الخاطئة التي تتم ممارستها خلال عملية التخزين بما يضمن الحصول على غذاء صحي وآمن وسليم.