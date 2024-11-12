إسرائيل تقصف الضاحية الجنوبية لبيروت بـ11 غارة

بدأت إسرائيل قصف الضاحية الجنوبية لبيروت صباح اليوم الثلاثاء، بعد وقت قصير من تحذير الجيش الإسرائيلي من أنه سيطلق سلسلة من الغارات الجوية على أحياء متعددة في المنطقة.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامره لسكان حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث بمغادرة المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الناطق باللغة العربية أفيخاي أدرعي، أن 11 موقعاً من المقرر قصفها.



وسرعان ما سمعت أصوات الانفجارات المدوية في مختلف أنحاء بيروت.



وأدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن تلك المناطق التي تعرضت للقصف هي قريبة من مناطق البنية التحتية لحزب الله اللبناني، مطالبًا اللبنانيين بالبعد مسافة لا تقل عن 500 متر عن مواطن القصف.



أطلق سكان الأحياء المستهدفة النار في الهواء، وسمعت أصواتها في أجزاء من العاصمة اللبنانية، للتحذير من الضربات القادمة.