رئيس جامعة أسيوط يبحث مع رئيس "البنك الزراعي" تعزيز الخدمات المصرفية

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء ١٢ من نوفمبر؛ وفداً من البنك الزراعي المصري بأسيوط؛ والذي يضم الأستاذ أيمن يماني رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بأسيوط، والأستاذ محمد حفني مدير عام الدعم بالبنك، والأستاذة وفاء أحمد عبد المعطي مدير التجزئة المصرفية، بمنطقة شمال الصعيد، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشتركة بين الجانبين، ودراسة إمكانية التوسع في الخدمات المصرفية المقدمة؛ لأفراد المجتمع الجامعي، ودعم استراتيجية الشمول المالي.

حضر اللقاء؛ الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور محمد أحمد عدوي مستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين وريادة الأعمال، والابتكار، والدكتور رجب محمد السيد وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة سحر جمال مُنسق الزيارة، وعضو المكتب الفني بالجامعة.

وفي بداية اللقاء؛ رحّب الدكتور المنشاوي؛ بضيوف الجامعة، مُثمنا هذه الزيارة القيّمة؛ بوصفها انطلاقة جديدة للتعاون المشترك بين الجامعة، والبنك الزراعي المصري، والتي تهدف إلى التطوير الشامل، وتعزيز الخدمات المصرفية المواكبة لخطط الدولة، مؤكداً إن إدارة الجامعة حريصة علي تهيئة بيئة عمل إدارية، ومالية إيجابية؛ تسهم في تطوير العمل، وتحسين الأداء العام بالجامعة، لاسيما في ضوء وجود مظلة ميكنة إلكترونية واسعة للجامعة؛ لتحقيق التحول الرقمي.

وأكد الدكتور المنشاوي: إن جامعة أسيوط تحظي بالريادة، والمكانة العلمية المرموقة في صعيد مصر، وتُسهم بشكلٍ فعال؛ في تخريج، وبناء أجيال من الكوادر البشرية المتميزة، و القادرة على إثراء الحركة العلمية، والصناعية لمجتمع الصعيد، وهو ما يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية ومجتمعية؛ وفق أسس علمية، وبحثية سليمة، لافتاً إلي توجهها المستمر؛ لدعم الشراكات الرائدة مع مختلف المؤسسات، والهيئات، في إطار خطتها للتحول لجامعة ذكية، رقمية، ومستدامة، وخلق بيئة تعليمية أكثر تفاعلية.

وخلال اللقاء، أشار الأستاذ أيمن يماني؛ إلي حرص البنك الزراعي المصري على تقديم الخدمات المصرفية لكافة عملاء الجامعة، من الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، والمساهمة في تركيب عدد من ماكينات (ATM) الحديثة داخل الحرم الجامعي، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم، وتدعيم فعاليات الشمول المالي، هذا بالإضافة إلى دراسة تقديم عدد من التسهيلات للطلاب ذوي الهمم خلال الفترة المُقبلة، ومن بينها (كارت ميزة) المجاني، مُعربا عن اعتزازه بالتعاون مع الجامعة؛ بما يحقق خطة الدولة في التوسع في ميكنة الخدمات المصرفية بشكل عام، وتحقيق التحول الرقمي.