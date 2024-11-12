"الزيات": قد تتأخر تحقيقات النقابة مع الطبيبة صاحبة واقعة التشهير بالمرضي لحين إصدار قرار النيابة

قال الدكتور ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، انه قد تقدم عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة بشكوي في إحدي الطبيبات بشأن نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأوضح "الزيات" ، في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز": انه قد أحال مجلس النقابة العامة الطبيبة "و؛ش"، للتحقيق في ما تم نشره علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، تدخلت النيابة العامة مساءٍ، وهي الآن رهن التحقيقات وفي انتظار قرار النائب العام، وقد تتأخر تحقيقات النقابة لحين إصدار قرار النيابة العامة بالقرار الخاص بها.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.