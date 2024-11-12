إنفوجراف.. تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٧١ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٥ وحتى ١١ نوفمبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلة بيطرية مجانية، بمنطقة سقاره البدرشين، حيث تم تقديم خدمات العلاج للخيول والجمال والابل، بالمجان، فضلا عن تحصين الحيوانات الأليفة بالمنطقة، كما تم عقد عدد من الندوات الإرشادية حول مرض السعار والتطعيمات الخاصة به وكذلك أمراض الخيول والجمال، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعاً بالإدارة الزراعية بالقناطر الخيرية استعداداً لموسم زراعة القمح، وأهم المعاملات الخاصة بالمحصول، والتأكيد على التيسير على المزارعين ومتابعتهم، فضلا توفير مستلزمات الإنتاج لهم، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، اجتماعا مع مديري الإدارات الزراعية، والتأكيد على المرور الدوري والتواصل مع المزارعين، فضلا عن الاستعداد للموسم الشتوي، كما تم إزالة 13 حالة تعد على الاراضي الزراعية، كما تم زيارة الإدارة الزراعية ببركة السبع، كذلك تم مواصلة أعمال تطهير المساقي.

فيما شنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بنواحي: الرياض، بلطيم، مطوبس، كما واصلت المديرية عمليات تطهير المساقي الخصوصية، كما تم تنظيم ورشة عمل حول استخدام الطاقة الشمسية في الري، كما أطلقت مديرية الطب، 72 قافلة بيطرية ضمن مبادرة بداية، حيث تم تقديم 28067 خدمة بيطرية، وتحصين 11270 ضد انفلونزا الطيور، كما تم عقد 35 ندوة ارشادية للتوعية بالأمراض الوبائية والحفاظ على الصحة العامة، كما تم المرور على الإدارات البيطرية، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، يوم حقلي لمتابعة محصول البطاطس، وأهم المعاملات الخاصة به، كما تم المرور على الصوب والجمعيات لمتابعة عمليات صرف الاسمدة، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، قوافل بيطرية مجانية بعدد من مراكز المحافظة، فضلا عن عقد ندوات إرشادية ولقاءات توعوية للمواطنين، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 45 قافلة بيطرية شاملة بعدد من الواحدات البيطرية والمراكز والقرى التابعة لها وتم تقديم الخدمات البيطرية لإجمالي 34025 حيوان، وعقد لقاءات ارشادية للمربين، كما تم شن حملات للتفتيش على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، وضبط حوالى 3 طن و 765 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن مفروم واسماك مدخنة ومملحة مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الادمى.

بينما شنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة على مراكز تجميع الألبان غير المرخصة، وتم رصد المخالفات وتحرير 19 محضر للمخالفين لاشتراطات النظافة للعاملين، والاشتراطات الصحية، كما تم تنظم ندوة إرشادية لتوعية مزارعو بنجر السكر بأهم التوصيات لزيادة انتاجية المحصول، كما تم عقد اللقاء الجماهيري الشهري، لاستعراض وحل مشاكل المزارعين في نطاق المحافظة وذلك بحضور قيادات الزراعة في جميع التخصصات لحل المشكلات فورا، كما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، جمعيتي: أبو بكر الصديق الزراعية ورحيم الزراعية، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير مستلزمات الانتاج، كما تم تفقد حلقات تجميع القطن، وزراعات بنجر السكر، ومتابعة فحص ورش النخيل، كما تم التفتيش على محلات الإتجار في مبيدات الآفات، ورصد عدد من المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، بزيارة حلقة تسويق القطن بقرية العاشر جنوب بورسعيد لحضور أعمال الفرز، وتحديد الرتبة، كما تم المرور على زراعات النخيل، البنجر، وعقد ندوات إرشادية لتوعية المزارعين، كما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، قافلة بيطرية مجانية، ضمن مبادرة "خدمتك فى قريتك" تم خلالها الكشف والعلاج المجانى لإجمالي ٢٣٧٣ حالة مابين طيور وماشية وأغنام واستشارات وعلاج حيوانات أليفة بقرية السوالم بمركز كفر سعد، كما تم عقد ندوة ارشاديه ولقاءات حره ضمن مبادرة " يلا نوعيها" والتى تستهدف رفع الوعى لدى المرأة لزيادة تمكينها إقتصاديا، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، ندوة حول زراعة القمح، وأهم التوصيات والمعاملات الخاصة بالمحصول، كما تم عقد اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية، حيث تم مناقشة خطة الطوارئ الاستراتيجية لمواجهة السيول والاستعداد لها للحفاظ علي الأفراد والمنشآت والمزارع، كما اطلقت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، قافلة زراعية تنموية بوادي الطور للمرور على عدد من المزارع لإرشاد المزارعين بأهم الممارسات الزراعية السليمة، وفحص ومتابعة الزراعات المختلفة، كما تم المرور على الجمعيات لمتابعة توافر وصرف مستلزمات الانتاج، كما تم المرور على محال الاتجار بالمبيدات والأسمدة براس سدر والتأكد من صلاحيتها، كما تم المرور على المزارعين، والرد على استفساراتهم بشأن زراعتهم وتقديم التوصيات الزراعية لهم.

و قامت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، بالمرور على مراكز تجميع الالبان للتأكد من تطبيق الشروط والتراخيص المطلوبة، كما تم تنفيذ مشروع تركيب ٤٠٠ مصيدة فرمونية لمكافحة دودة ورق القطن على زراعات محصول بنجر السكر، كذلك قامت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، بالمرور على عدد٢ مصنع للاسمدة ببنى سويف، وتم سحب ٣ عينات اسمدة لمطابقتها للمواصفات قبل بيعها للمزارعين، كما تم تنفيذ عدد من الندوات إلارشادية بمراكز المحافظة، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، قافلة بيطرية مجانية وندوة إرشادية لتوعية المربين.

وخلال هذا الاسبوع ايضا تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، بالجمعيات الزراعية بنواحي المحافظة، والتأكيد على التيسير على المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم، كما تم المرور على الزراعات، والتواصل مع المزارعين، كذلك تم عقد اجتماع مع مديري الادارات لمناقشة اهم مستجدات الاعمال فى القطاع الزراعي، والمرور على منفذ ادارة انتاج وفحص التقاوى بالمديرية، كما اطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قوافل بيطرية مجانية شاملة في عدد من قرى المحافظة، لخدمة المربين بالمجان، كما تم تفقد مجزر بني أحمد بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتطوير، كما تم الإعلان عن الانتهاء من تنفيذ 502 ندوة توعوية خلال شهر أكتوبر الماضي، بمختلف مراكز المحافظة، كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الاحمر، الإدارة العامة لشئون البيئة، في حملة رفع كفاءة وتوعية البيئية، بمدينة الغردقه للقضاء على الهيش والبوص الفارسي والقوارض والتصدى للمشكلات البيئية بالحى، كما شنت مديرية الطب البيطرى، حملات للتفتيش على اسواق اللحوم والدواجن والأسماك، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، ندوة ارشادية حول التحول من أنظمة الرى التقليديه الى انظمة الرى الحديث وكذلك التوسع فى زراعة القصب بالشتلات، كذلك تم عقد ندوة ارشادية حول زراعة القمح وعمليات الخدمة والزراعة على مصاطب، فضلا عن ندوات للنهوض بالثروة الحيوانية، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، ندوة ارشادية حول ترشيد استخدام المياه فى الانشطة الزراعية، كما تم المرور لمتابعة مشاتل انتاج شتلات الخضر، ومتابعة مشروع تنمية وانتاج القصب الخريفي.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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