الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف إجراءات الاحتلال

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب غير القانونية.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أنه "على المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستعمرات، والتي أفصح عنها وتبناها علنًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأشارت إلى أن "المخاطر الحقيقية التي تهدد حل الدولتين جراء سياسة إسرائيل الاستعمارية تستدعي تدخلًا عاجلًا للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على عدم تنفيذ سياسة إشعال الحرائق في ساحة الصراع والمنطقة برمتها، خاصة أن دولة الاحتلال تستبق تلك المواقف المعلنة بإجراءات عملية على الأرض لتسريع وتيرة ضم الضفة الغربية المحتلة".