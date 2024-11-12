وزيرة الخارجية الألمانية: الوضع الإنساني في غزة بلغ حدًا لا يُحتمل

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك ، بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مستويات غير مسبوقة من المعاناة.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى القطاع في الأشهر الأخيرة كانت ضئيلة للغاية، وأن أكثر من مليوني شخص يعانون من سوء تغذية حاد وظروف حياة قاسية.

وقالت بيربوك: "الآلاف من الأطفال يعيشون وسط الأنقاض دون آباء، ويعانون من آلام لا يمكن تصورها، فيما باتت أجزاء واسعة من غزة مليئة بالركام، ولا يجد الناس مكانًا للفرار".

وأضافت الوزيرة الألمانية أن الحرب في غزة قد تجاوزت حدود القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن إسرائيل، في إطار حقها بالدفاع عن النفس، ملزمة بفتح المعابر الإنسانية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل.

وأوضحت بيربوك أن الحكومة الإسرائيلية تعهدت في الربيع الماضي بزيادة المساعدات لغزة بناءً على ضغط دولي، ولكن لم يتم الوفاء بهذه الوعود بعد.

وأشارت إلى أن الأولوية الآن هي إطلاق سراح الرهائن، وكذلك السماح بدخول الإمدادات الأساسية من الغذاء، الماء، الأدوية، والمواد اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

كما شددت على ضرورة فتح جميع المعابر الحدودية إلى غزة، وتنسيق جهود الإغاثة مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لضمان وصول المساعدات عبر طرق آمنة.

واختتمت تصريحها بالدعوة إلى وقف القتال بشكل عاجل، قائلة: "دون وقف لإطلاق النار، لن يتوقف الموت ولن تنتهي معاناة أكثر من 100 رهينة وعائلاتهم، إلى جانب معاناة العائلات في غزة".