خبير: «حزب الله» زاد وتيرة إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل بآخر 48 ساعة

قال العميد عادل المشموشي الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، إنّ هناك حرب تصفية حسابات بين العدو الإسرائيلي و«حزب الله» اللبناني، موضحا أنّ الاستهدافات بينهما مستمرة، إذ إنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير الأحياء السكنية والقرى والمدن، كما أنّ مدينة الهرمل على الحدود الشمالية اللبنانية تتعرض إلى حملات انتقام متبادلة.

أضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ «حزب الله» زاد وتيرة إطلاق الصواريخ خلال اليومين الأخيرين، بالتالي العدو الإسرائيلي يحاول الانتقام بالصواريخ التي أطلقت يوم أمس، موضحا: «نحن في حالة حرب مفتوحة، والعدو الإسرائيلي يستغل حالة الفراغ والمرحلة الانتقالية ما بين فترة رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لإنزال أكبر قدر ممكن من الخسائر في الشعب اللبناني وخاصة البيئة الحاضنة لحزب الله».

وتابع: «إسرائيل تمكنت من تقليص القدرات القتالية لحركة حماس وحزب الله، لكن حزب الله استعاد زمام المبادرة وامتص الضربات الأولى الموجعة، وما زال يحتفظ بقدرات كافية لإطلاق الصواريخ».