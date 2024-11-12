عقب 6 أيام من عرضه.. إيرادات فيلم «الهوى سلطان» تكسر حاجز الـ 11 مليون جنيه

استطاع فيلم «الهوى سلطان» بطولة أحمد داود ومنه شلبي حصد المرتبة الاولى فى شباك التذاكر لتصل إيراداته 2 مليون و607 آلاف جنيه في سادس أيام عرضه بالسينمات، ليكسر حاجز الـ 11 مليون و616 ألف جنيه في أقل من أسبوع.

الفيلم بطولة منة شلبي و أحمد داود، يُعد فيلم «الهوى سلطان» العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن»، الذي تصدر شباك التذاكر في 2013، محققًا إيرادات تقترب من 35 مليون جنيه.

الهوى سلطان يشارك فى بطولته بجانب منه شلبى واحمد داود الفنان أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري .

الهوى سلطان تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء.